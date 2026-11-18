L’attesa è durata tredici anni e, a quanto pare, per molti appassionati vale anche un giorno di permesso dal lavoro. L’uscita di Grand Theft Auto 6, prevista per giovedì 19 novembre, sta già producendo effetti ben oltre il mondo dei videogiochi. In Italia le richieste di ferie per il lancio del videogioco sono aumentate del 91% rispetto allo stesso giovedì del 2025. Un dato che colloca il nostro Paese al primo posto a livello mondiale e racconta quanto un appuntamento legato all’intrattenimento possa incidere persino sull’organizzazione della vita lavorativa. A rilevarlo è un’analisi di Remote.com, società internazionale specializzata nella gestione delle risorse umane e delle buste paga. Il fenomeno non riguarda soltanto l’Italia: a livello globale le assenze programmate per il 19 novembre registrano un incremento del 32% rispetto all’anno precedente.

Le ferie in Italia per l’uscita di GTA 6

Il dato italiano è particolarmente significativo se confrontato con quello degli altri Paesi monitorati. Con un incremento del 91% nelle richieste di ferie, l’Italia precede nettamente l’India, che registra un +60%, e l’Irlanda, con un +57%. Seguono la Spagna (+44%), il Regno Unito (+42%), il Portogallo (+39%), la Francia (+35%), i Paesi Bassi (+21%), gli Stati Uniti (+7%) e il Canada (+1%).

Si tratta di una crescita che va ben oltre la normale oscillazione delle assenze dal lavoro. Secondo Remote.com, infatti, l’aumento medio delle ferie richieste in una comune giornata feriale si attesta intorno al 5%. Il lancio di GTA 6 porta invece il dato globale al 32%, facendo registrare il picco più alto del 2026 tra le giornate lavorative analizzate, escluse quelle comprese nei periodi delle principali festività nazionali.

La febbre per il videogioco, inoltre, non si concentra esclusivamente sul giorno dell’uscita. Anche le giornate immediatamente precedenti e successive al debutto mostrano un incremento delle assenze: dal 17 al 20 novembre si supera infatti la normale soglia di crescita del 5%, mentre venerdì 20 novembre si registra già un +17%. Un segnale che suggerisce come diversi lavoratori abbiano scelto di organizzare un periodo di riposo più lungo, trasformando il lancio in una sorta di piccolo ponte.

Non è un caso che una parte degli appassionati abbia deciso di sfruttare proprio la combinazione tra giovedì e venerdì per ottenere quattro giorni consecutivi lontano dall’ufficio, considerando anche il fine settimana. Il 29,3% dei dipendenti che hanno programmato un’assenza ha scelto questa soluzione, una percentuale in crescita rispetto al 16,5% dell’anno precedente. Oltre il 60% dei richiedenti, più in generale, ha organizzato le proprie ferie in modo da collegarle al weekend.

Un fenomeno curioso, soprattutto se si considera che soltanto una piccola parte dei dipendenti ha indicato esplicitamente GTA 6 o riferimenti alla saga nelle motivazioni delle richieste. Meno dello 0,6% ha infatti inserito termini riconducibili al videogioco nei moduli aziendali. La passione per il nuovo capitolo sembra quindi essere vissuta con una certa discrezione, almeno nei rapporti con i responsabili delle risorse umane.

Chi guida l’esodo e l’importanza culturale di GTA 6

A guidare questa particolare fuga dagli uffici è soprattutto la Generazione Z. Secondo i dati diffusi da Remote.com, le richieste di ferie tra i lavoratori appartenenti a questa fascia generazionale sono aumentate del 97% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato diventa ancora più significativo se si considera la componente maschile della Gen Z, per la quale l’incremento raggiunge addirittura il 120%.

Più contenuta, invece, la crescita tra i Millennials, ovvero i nati tra il 1981 e il 1996, che registrano un aumento del 27%. La Generazione X, composta da chi è nato tra il 1965 e il 1980, sembra invece meno coinvolta dall’appuntamento: per questa fascia d’età le richieste di ferie segnano addirittura una diminuzione del 5%.

La distribuzione generazionale racconta un legame particolarmente forte tra il pubblico più giovane e il mondo videoludico, ma non significa che l’interesse sia limitato a una sola età. GTA è infatti una saga che ha attraversato diverse generazioni, accompagnando la crescita di milioni di giocatori e diventando un riferimento riconoscibile anche per chi non si considera un appassionato abituale di videogiochi.

A rendere GTA 6 un fenomeno culturale è soprattutto la sua capacità di superare i confini del semplice intrattenimento. La serie, nata alla fine degli anni Novanta, ha costruito nel tempo un immaginario riconoscibile, fatto di ambientazioni ispirate alla realtà, personaggi, storie e riferimenti alla società contemporanea. Nel corso degli anni è diventata anche un importante argomento di discussione pubblica, capace di influenzare il linguaggio della cultura pop e di alimentare conversazioni che coinvolgono non soltanto i videogiocatori, ma anche il cinema, la musica e i media.