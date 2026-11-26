Brividi ad un distributore di benzina a Uttaradit, in Thailandia: le riprese di una telecamera di sorveglianza mostrano un pitone reticolato di circa 3 metri che striscia lentamente verso una pompa mentre un addetto, ignaro di tutto, resta seduto su una sedia da campeggio verde, intento a rilassarsi.

Il serpente avanza, avvicinandosi all’uomo, che rimane concentrato sul proprio smartphone Pochi istanti dopo, l’addetto nota un movimento davanti a sé e abbassa lo sguardo verso terra. Colto di sorpresa, balza immediatamente in piedi e si allontana concitatamente, mantenendo le distanze dal rettile.

Vacharanol Sengprasarn, un dipendente della stazione Shell, ha raccontato che, in seguito all’incontro, è stata chiamata una squadra di soccorso per animali.

Ha aggiunto che gli operatori sono arrivati ​​rapidamente, hanno bloccato il serpente e lo hanno successivamente liberato in una foresta vicina. Nessuno – né l’addetto alla pompa di benzina, né il rettile – è rimasto ferito durante l’episodio.

I pitoni reticolati sono serpenti costrittori non velenosi, originari dell’Asia meridionale e sud-orientale – incluse le Filippine – e sono considerati la specie di serpente più lunga al mondo.

Uccidono le proprie prede avvolgendo attorno a esse il corpo muscoloso e stringendo, per poi inghiottirle intere. La loro dieta è composta solitamente da mammiferi e uccelli.

Video tratto da: IPA / KameraOne