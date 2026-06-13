Papa Leone XIV è rimasto a terra a Tenerife per un guasto all’aereo che avrebbe dovuto riportarlo a Roma. A risolvere la situazione è intervenuto direttamente il Re di Spagna, Felipe IV, che gli ha prestato il suo jet per ripartire. Il pontefice era rimasto a bordo del velivolo per oltre un’ora prima del definitivo annuncio che il mezzo non sarebbe potuto partire.

Il guasto all’aereo del Papa

Il volo papale con a bordo Papa Leone XIV stava per avviare i motori e proseguire verso la pista di decollo quando il comandante ha registrato un problema. Il pontefice si era sistemato al primo posto della cabina anteriore senza che ci fosse alcuna avvisaglia di quanto sarebbe accaduto in breve.

Da quanto si apprende, a bordo dell’aereo coinvolto, immatricolato EC-MDK e operato da Iberia, il vettore di riferimento della Spagna, i piloti hanno notato che uno dei propulsori non stava funzionando come previsto.

Il comandante ha comunicato il problema ai passeggeri e poi ha spiegato che “il nostro team di manutenzione ha suggerito di trainare l’aeromobile in modo che sia rivolto verso il vento e tentare un riavvio del motore”.

Il volo IB1477 con a bordo il Papa, il suo staff e i giornalisti al seguito sarebbe dovuto decollare alle 15.20 ora locale (le 16.20 in Italia), con arrivo a Roma Fiumicino alle 20.40, quindi oltre quattro ore di volo.

A bordo dell’aereo, oltre alla delegazione vaticana al seguito del Papa, c’erano circa 80 tra operatori, giornalisti e fotografi, uno dei voli più affollati per Leone, che già si stavano preparando per la conferenza stampa.

Dopo circa un’ora di attesa si è deciso di far scendere dal mezzo i passeggeri e trovare un’altra soluzione per il rientro nella Capitale del pontefice.

Re Felipe presta il suo jet al Papa

All’annuncio di dover lasciare l’aereo, Papa Leone XIV è sceso dal velivolo accompagnato da Re Felipe che lo aveva congedato poco prima.

Il pontefice è rimasto con il sovrano spagnolo nella sala vip dell’aeroporto. Dopo alcuni minuti, il Vaticano ha comunicato che Papa Leone XIV avrebbe fatto rientro nella Capitale con il velivolo del Re spagnolo, “offerto gentilmente da sua Maestà”. Il mezzo è partito alle 18:00 ora locale ed è atterrato a Roma circa alle 23:00 italiane.

Il personale della Santa Sede e i giornalisti del Volo Papale hanno invece fatto ritorno con un altro aereo messo a disposizione da Iberia. La compagnia aerea, infatti, nel frattempo ha comunicato che il guasto all’aeromobile che avrebbe dovuto riportare il Papa a Roma non era riparabile in tempi brevi.

Leone è quindi salito a bordo del Falcon messo a disposizione da Re Felipe. Appena entrato sul mezzo si è subito affacciato in cabina di pilotaggio per salutare i piloti. È la prima volta nella storia che si verifica un inconveniente di questo tipo su un mezzo che avrebbe dovuto trasportare un Papa.

Il guasto ha fatto saltare la prevista conferenza stampa a bordo. Parlando coi giornalisti, mons. Gallagher aveva rivelato che forse il pontefice avrebbe parlato del Libano e in particolare dei cristiani di Tiro costretti in questi giorni a pesanti bombardamenti oltre che a continue evacuazioni.