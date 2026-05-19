Guasto in volo: aereo atterra in spiaggia sopra le teste dei bagnanti

Atterraggio di emergenza di un aereo monomotore Cessna 150 del 1970 sulla spiaggia di Ocean City, nel Maryland, dopo essere decollato dal vicino aeroporto municipale.

Le autorità hanno dichiarato che il pilota e il passeggero non hanno riportato ferite e che sono in corso indagini per comprendere la dinamica dell’accaduto.

“Ci siamo girati a destra e abbiamo visto un aereo che atterrava di emergenza a circa trenta centimetri sopra le nostre teste – ha raccontato Skyler Cook, una bagnante che si trovava sulla spiaggia al momento dell’emergenza – Ci siamo buttati a terra e ci siamo abbassati per metterci in salvo”.

La polizia di Stato del Maryland ha dichiarato che il pilota e il passeggero, entrambi residenti a Bel Air, nel Maryland, hanno rifiutato le cure mediche. Non sono stati segnalati feriti.

“Non c’era alcun rumore, ho visto all’improvviso un aereo che si è lanciato in picchiata. Volava in assetto orizzontale, quasi a livello della sabbia, poi si è schiantato con il muso sulla sabbia”, racconta BethAnn Wells, che vive in un appartamento vicino al luogo dell’incidente

Video tratto da: IPA / KameraOne