Guccini, Jovanotti sul palco a Olbia rende omaggio al "Maestrone"

Roma, 7 ago. (askanews) – Giovedì sera a Olbia, poco prima della prova generale del Jova Summer Party, Jovanotti ha chiamato sul palco tutti i musicisti, i tecnici e i lavoratori dello show per rendere omaggio a Francesco Guccini, il Maestrone.

Al tramonto, a palco vuoto e senza pubblico, tutta la squadra si è ritrovata per un saluto a uno dei grandi protagonisti della musica e della cultura italiana, facendo risuonare, tra commozione e applausi, le note del brano “Il Vecchio e il Bambino” (1972).

Un gesto semplice voluto da Jovanotti, per dire grazie a Guccini e alle sue canzoni, che hanno attraversato generazioni e raccontato il nostro Paese.