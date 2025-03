Guenda Goria, nata il 4 dicembre 1988 a Roma, è una figura poliedrica nel panorama dello spettacolo italiano. Figlia della celebre conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria, ha saputo costruire una carriera distintiva, spaziando dalla musica alla recitazione, fino alla partecipazione a noti reality show.

Guenda Goria è figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria

Crescere in una famiglia legata al mondo dello spettacolo ha influenzato profondamente il percorso di Guenda. Sin da giovane, ha mostrato una spiccata inclinazione per le arti, in particolare per la musica e la recitazione. Ha studiato pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, perfezionando il suo talento musicale. Parallelamente, ha coltivato la passione per la recitazione, frequentando l’Actor’s Academy di Milano. La sua formazione accademica è completata da una laurea in Filosofia ed Estetica presso l’Università degli Studi di Milano.

La discussa relazione con Stefano Rotondo e gli altri flirt

La vita sentimentale di Guenda Goria ha spesso attirato l’attenzione dei media. All’età di 16 anni, ha iniziato una relazione con l’imprenditore Stefano Rotondo, di vent’anni più grande. La coppia è rimasta insieme per circa quattordici anni, affrontando insieme le sfide legate alla differenza d’età e alla pressione mediatica. Successivamente, durante la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” nel 2020, le è stato attribuito un flirt con l’imprenditore Telemaco Dell’Aquila, relazione che si è conclusa poco dopo la fine del reality.

Chi è Mirko Gancitano e le voci sulla crisi

Nel 2021, Guenda ha iniziato una relazione con Mirko Gancitano, videomaker e attore. La coppia ha annunciato il fidanzamento ufficiale e aveva pianificato le nozze per l’autunno del 2022. Tuttavia, a causa di problemi di salute di Guenda, tra cui una gravidanza extrauterina nel luglio 2022, il matrimonio è stato posticipato. Di recente, dopo la nascita del loro figlio Noah, sono emerse voci su una possibile crisi tra i due. Guenda ha condiviso pubblicamente le difficoltà affrontate nel post-parto, sottolineando come la nuova routine familiare abbia messo a dura prova il loro rapporto. Ha dichiarato che Mirko si è sentito trascurato e traumatizzato dai cambiamenti, portando la coppia a confrontarsi su queste nuove dinamiche.

L’endometriosi e la nascita miracolosa del figlio Noah

La strada verso la maternità non è stata semplice per Guenda. Dopo aver affrontato una gravidanza extrauterina nel 2022, ha scoperto di essere affetta da endometriosi, una condizione che può compromettere la fertilità. Nonostante queste difficoltà, nel marzo 2025, Guenda e Mirko hanno accolto con gioia la nascita del loro primo figlio, Noah. La nascita è stata definita “miracolosa” dalla stessa Guenda, considerando le sfide mediche affrontate. La gioia per l’arrivo di Noah è stata condivisa anche dalla nonna, Maria Teresa Ruta, che ha espresso pubblicamente la sua felicità per l’arrivo del nipotino.

La carriera nel mondo dello spettacolo

Guenda Goria ha costruito una carriera versatile nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto televisivo risale al 2006, quando ha partecipato alla fiction “Crimini” e ha condotto il “Sun Splash Festival” su All Music. Nel 2010, ha partecipato insieme alla madre alla settima edizione de “L’Isola dei Famosi”, esperienza che ha consolidato la sua presenza nel panorama televisivo italiano. Successivamente, ha recitato in diverse fiction, tra cui “Un passo dal cielo” e “Il paradiso delle signore”, dove ha interpretato il ruolo di Violetta Sforza. Il suo talento l’ha portata anche sul grande schermo: nel 2015, ha recitato ne “Il racconto dei racconti – Tale of Tales” di Matteo Garrone, condividendo scene con attori di calibro internazionale come Vincent Cassel. Nel 2020, ha partecipato al “Grande Fratello Vip”, dove ha mostrato la sua personalità poliedrica e ha guadagnato l’affetto del pubblico. Più recentemente, nel 2023, ha sostituito la madre in una puntata di “Tale e Quale Show”, dimostrando ancora una volta la sua versatilità artistica.

Oltre alla carriera artistica, Guenda Goria è attiva sui social media, dove condivide momenti della sua vita privata e professionale, mantenendo un rapporto diretto con i suoi fan. La sua storia è un esempio di resilienza e passione, dimostrando come, nonostante le difficoltà personali e professionali, sia possibile reinventarsi e trovare nuove strade per esprimere il proprio talento. Oltre alla sua carriera e alle sfide personali, Guenda Goria ha sempre trovato un punto di riferimento nella madre Maria Teresa Ruta, con cui condivide non solo il legame familiare, ma anche la passione per il mondo dello spettacolo.