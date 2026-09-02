La guerra non si combatte più soltanto sui campi di battaglia. Accanto a carri armati, missili e soldati, negli ultimi anni sono diventati sempre più importanti strumenti capaci di colpire un Paese senza dichiarargli formalmente guerra: droni, sabotaggi, attacchi informatici, spionaggio e campagne di disinformazione. È in questo spazio, difficile da definire e ancora più difficile da contrastare, che si inserisce il concetto di guerra ibrida. La Russia è oggi il principale attore accusato dall’Europa di utilizzare sistematicamente questo tipo di strategia, soprattutto nel contesto della guerra in Ucraina. Ma non è l’unico Paese ad aver fatto ricorso a tattiche ibride: secondo il Corriere della Sera, strumenti simili sono stati utilizzati anche da Stati Uniti, Israele, Iran e Ucraina.

Cos’è una guerra ibrida

Con l’espressione guerra ibrida si indica una strategia che combina strumenti militari e non militari, spesso utilizzati contemporaneamente e in modo da rendere difficile individuare immediatamente il responsabile di un’azione. Un attacco può quindi avvenire attraverso un drone, un sabotatore, un hacker o una campagna di propaganda, senza necessariamente assumere le caratteristiche di un’operazione militare tradizionale. L’obiettivo non è soltanto provocare un danno materiale, ma anche creare paura, confusione e instabilità, mettendo alla prova la capacità di reazione dello Stato colpito.

La caratteristica fondamentale è proprio l’ambiguità. Un drone può entrare nello spazio aereo di un Paese senza che sia immediatamente chiaro chi lo abbia lanciato; un incendio in una fabbrica può sembrare un incidente; un attacco informatico può essere difficile da ricondurre con certezza a un governo. Anche per questo la risposta può essere più lenta rispetto a quella prevista per un’aggressione militare convenzionale. L’obiettivo di chi ricorre alla guerra ibrida può essere, infatti, quello di provocare danni senza superare apertamente la soglia che potrebbe portare a una guerra diretta.

Tra gli strumenti utilizzati rientrano il sabotaggio di infrastrutture e impianti industriali, le incursioni con droni, lo spionaggio, il reclutamento di agenti, gli attacchi hacker e la diffusione di informazioni false. A questi si aggiungono azioni finalizzate a esasperare divisioni già presenti nelle società, per esempio sfruttando temi come immigrazione, criminalità o terrorismo. La guerra ibrida diventa così anche una battaglia per influenzare l’opinione pubblica e indebolire la fiducia nelle istituzioni.

Gli attacchi in Ucraina ed Europa

Il conflitto russo-ucraino rappresenta uno dei principali esempi contemporanei di guerra ibrida. Accanto agli attacchi militari convenzionali, Mosca è accusata di avere sviluppato una serie di operazioni clandestine rivolte contro l’Ucraina e, sempre più spesso, contro i Paesi europei che sostengono Kiev. L’obiettivo, secondo le autorità europee, non sarebbe soltanto danneggiare infrastrutture o industrie, ma anche indebolire il sostegno occidentale all’Ucraina e creare divisioni tra gli alleati.

Uno degli episodi più recenti riguarda la Germania. Berlino ha attribuito alla Russia il tentativo di attacco con droni esplosivi avvenuto all’aeroporto di Lipsia tra il 4 e il 14 agosto. Secondo il ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt, la configurazione dei droni, i loro componenti e la tecnica utilizzata sarebbero compatibili con precedenti operazioni russe. Mosca ha respinto le accuse, definendole un pretesto. Per la Germania, però, l’episodio non sarebbe isolato: rientrerebbe in una più ampia campagna di destabilizzazione condotta attraverso sabotaggi, disinformazione e altre operazioni clandestine.

Il caso tedesco si inserisce in una serie di episodi che hanno coinvolto altri Paesi europei. La Repubblica segnala come nel mirino siano finite anche industrie impegnate nella produzione di materiali destinati all’Ucraina, mentre altri episodi di sabotaggio sono stati registrati o sospettati in Polonia e Slovacchia. In questo quadro, le infrastrutture strategiche, gli impianti industriali e i sistemi di trasporto diventano possibili obiettivi perché un loro danneggiamento può avere conseguenze che vanno oltre il singolo episodio.

La guerra ibrida, quindi, non significa necessariamente che l’Europa sia entrata in una guerra convenzionale con la Russia. Significa piuttosto che il confronto geopolitico si è spostato anche in una zona grigia, dove le azioni ostili possono essere condotte senza una dichiarazione formale di guerra. Proprio questa ambiguità rappresenta la principale difficoltà per governi e alleanze: identificare il responsabile, stabilire il livello della minaccia e decidere come reagire senza provocare un’escalation. L’Unione europea e la Nato hanno espresso solidarietà alla Germania e annunciato la possibilità di nuove risposte, mentre Berlino ha già adottato misure diplomatiche contro Mosca.

In questo scenario, la guerra ibrida diventa dunque una parte sempre più importante del confronto tra Russia e Occidente. Droni, hacker, sabotatori e campagne di disinformazione possono colpire lontano dal fronte ucraino, rendendo il confine tra pace e guerra sempre più difficile da individuare.