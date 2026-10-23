Guerra in Ucraina: soldato ferito viene prelevato e salvato da un drone

In quello che sembra essere una prima volta al mondo, l’Ucraina ha dichiarato di aver effettuato l’evacuazione aerea di un soldato ferito dal campo di battaglia tramite un drone.

La 92ª brigata d’assalto aereo ucraina ha diffuso immagini drammatiche che mostrano il soldato ferito mentre si assicura a un grande drone, un cosiddetto “esacottero”.

Il velivolo è poi decollato, percorrendo circa 11 miglia (circa 18 chilometri) prima di atterrare in sicurezza in un campo aperto; il tutto è stato monitorato dagli operatori che, da remoto, hanno gestito la missione.

“Sono felicissimo che sia andato tutto bene. Questa straordinaria operazione è stata pianificata in modo eccezionale. Ha coinvolto moltissime persone. E alla fine, per noi, è andato tutto per il verso giusto”, ha dichiarato il responsabnile dell’operazione.

La 92ª brigata è stata una delle quattro unità a prendere parte all’operazione. Secondo quanto riferito, un’operazione di salvataggio via terra non era percorribile, poiché il soldato ferito si trovava circondato da mine antiuomo e l’area era soggetta a un’intensa attività di droni russi.

Video tratto da: IPA / KameraOne