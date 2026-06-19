Guidano in strada: all'improvviso appare una pala eolica di 90 metri

Enorme – è il caso di dirlo – sorpresa per due viaggiatori su un’autostrada filippina: davanti a loro appare infatti camion che trasportava una pala eolica di 90 metri di lunghezza.

Il filmato, girato da Melani Machado, mostra un camion rosso che trasporta la colossale pala bianca e rossa da 35 tonnellate mentre procede lentamente lungo l’autostrada, con diversi addetti alla logistica, con indosso giubbotti catarifrangenti ad alta visibilità, seguivano la marcia del mezzo controllando la situazione.

“Vedere passare quell’enormi sezione di turbina eolica è stato un po’ spaventoso: da sola occupava quasi tutta la carreggiata – ha raccontato l’autore del video – L’abbiamo vista per la prima volta su una curva, dove si muoveva molto lentamente e con cautela. Su un tratto rettilineo è andata un po’ più veloce, ma è stata comunque manovrata con prudenza”.

“È davvero incredibile come riescano a trasportare questi pezzi giganti solo per costruire un impianto di energia pulita per la nostra zona”, ha concluso l’automobilista.

La pala della turbina eolica fa parte del progetto eolico della Tanay, sviluppato da Alternergy Tanay Wind Corporation. Il progetto, considerato uno dei più grandi impianti eolici terrestri della regione filippina, avrà una capacità di 128 MW generata da 16 turbine eoliche di Envision Energy, dislocate sul terreno collinare di Rizal. La costruzione dell’enorme infrastruttura è iniziata nel giugno del 2024 e ha un costo stimato di 160 milioni di euro.

Video tratto da: IPA / KameraOne