Hai mai parcheggiato così? Mano e schermo e la macchina è a posto

Arrivano dalla Cina le immagini di un parcheggio mai visto prima: semplicemente appoggiando il palmo della mano sullo schermo dell’auto, la vettura si parcheggia da sola.

“Il nostro autista ha parcheggiato semplicemente con la sua mano: la macchina è una BYD YangWang U8L“, ha raccontato Cheyenne McDougall, autrice del video.

La BYD YangWang U8L è un fuoristrada di lusso prodotto dall’azienda finora solo per il mercato cinese, dove costa l’equivalente di circa 145mila euro. Al momento non si sa se verrà commercializzata anche in Italia anche se è previsto che il marchio YangWang di BYD arrivi in Europa in un prossimo futuro.

Video tratto da: IPA / Cheyenne McDougall via ViralHog