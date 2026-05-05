Al largo di Praia, a Capo Verde, è bloccata la lussuosa nave da crociera MV Hondius con a bordo 149 persone provenienti da 23 nazioni diverse. Sull’imbarcazione sono morte tre persone per un sospetto focolaio di hantavirus. Gli altri passeggeri sono attualmente in isolamento nelle loro cabine mentre si attende di trovare un porto dove attraccare e procedere allo sbarco in sicurezza. Tra i passeggeri c’è anche l’influencer di viaggi Jake Rosmarin che ha lanciato un appello su TikTok.

L’appello dell’influencer Jake Rosmarin

Jake Rosmarin è un influencer di viaggi di Boston. Seduto nella sua cabina, il ragazzo ha pubblicato un video su TikTok spiegando che solitamente non fa contenuti di questo tipo, ma sente il bisogno di raccontare cosa sta succedendo a bordo della nave Hondius.

“Quello che sta accadendo è reale per tutti noi qui – ha detto tra le lacrime – Non è solo una storia o un titolo”.

Poi Rosmarin ha lanciato il suo appello sottolineando che “siamo persone, con famiglie, con vite, con familiari e amici che ci aspettano a casa”. “Ci sono tantissime incertezze e questa è la cosa più difficile”, ha aggiunto.

“Tutto ciò che vogliamo è sentirci al sicuro, avere chiarezza e tornare a casa. Siamo persone reali non è qualcosa di lontano. Sta succedendo proprio ora”, ha affermato singhiozzando.

Jake Rosmarin ha concluso ribadendo che l’unica cosa che tutti i passeggeri a bordo vogliono è “tornare a casa”, ringraziando i follower per il supporto e la comprensione.

Cosa sta succedendo sulla nave Hondius

La Mv Hondius è partita a fine marzo da Ushuaia, in Argentina, per una crociera di una quarantina di giorni. L’arrivo era previsto a Capo Verde prima della rotta verso le Canarie. Sulla nave ci sono in tutto 149 persone di cui 88 passeggeri e 61 membri dell’equipaggio. Durante il viaggio sono morte tre persone per un sospetto focolaio di hantavirus, malattia che si trasmette, soprattutto, attraverso il contatto con roditori infetti o con feci, saliva e urine.

Oltre ai deceduti, altre persone a bordo dell’imbarcazione hanno mostrato sintomi respiratori che possono far sospettare un contagio. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, un caso è stato confermato, mentre altri cinque restano sotto indagine.

L’Oms sta coordinando la risposta alla crisi sanitaria con i Paesi coinvolti e ha avviato una valutazione del rischio sanitario. Le isole di Las Palmas e Tenerife, nell’arcipelago spagnolo delle Canarie, sono “prese in considerazione come punto d’ingresso per lo sbarco” della nave da crociera Mv Hondius. Su queste isole “potrebbero avere luogo ulteriori controlli medici e la presa in carico”, si legge nel comunicato dell’organizzazione.

Attualmente sulla nave sono in vigore “rigorose misure precauzionali”, tra cui l’isolamento dei passeggeri. Per precauzione tutte le persona sulla Hondius sono state invitate a restare nelle cabine per evitare contagi.

La prefettura delle Canarie ha confermato che sono stati presi contatti con la direzione sanità estera del ministero della Sanità e con il centro di allerta e coordinamento delle Emergenze sanitarie per monitorare la situazione ed eventualmente adottare misure, “nel caso in cui debba prodursi uno scalo” della nave nell’arcipelago.

L’intervento rientra nel protocollo previsto dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), basato sulla valutazione del rischio. L’Organizzazione ha confermato domenica che il focolaio ha colpito almeno sei persone a bordo della nave crociera, delle quali tre decedute e tre ammalate, in isolamento.