Hantavirus: il messaggio dell'OMS. Ecco il vero rischio

In una conferenza stampa il direttore generale dell’Oms Tedros Ghebreyesus ha fatto il punto della situazione sull’epidemia hantavirus che sta preoccupando il mondo.

Al momento sono stati segnalati otto casi, tra cui tre decessi: cinque di questi sono casi confermati, mentre gli altri tre sono sospetti, dopo che sabato scorso il Regno Unito ha notificato all’Organizzazione Mondiale della Sanità la presenza di un “focolaio” di passeggeri con una malattia respiratoria a bordo della nave da crociera.

Ghebreyesus ha dichiarato che nelle precedenti epidemie la trasmissione di hantavirus tra esseri umani si è verificata solo a causa di un “contatto prolungato”, il che, a suo dire, è stato il caso anche in questa circostanza.

Tedros ha detto che l’Oms è a conoscenza di segnalazioni di altre persone con sintomi che potrebbero essere entrate in contatto con i passeggeri e che è in contatto con le autorità competenti. Considerato il periodo di incubazione di questa malattia, che può arrivare fino a sei settimane, è possibile che vengano segnalati altri casi, afferma.

Tuttavia, pur essendo grave, l’Oms dichiara di “valutare il rischio per la salute pubblica come basso“.

“L’hantavirus sarà limitata se verranno attuate misure di sanità pubblica e si dimostrerà solidarietà in tutti i paesi“, ha sottolineato dichiarato Abdi Rahman Mahamud, direttore del programma di allerta e risposta alle emergenze dell’Oms.