Un accordo economico per chiudere la vicenda senza arrivare in aula. È così che un trentenne genovese è diventato il primo hater a risarcire la sindaca di Genova Silvia Salis dopo averla insultata sui social. La cifra versata è di 5mila euro, concordata per evitare un procedimento giudiziario pubblico.

L’uomo aveva pubblicato un commento offensivo sotto un post Instagram della sindaca. È il primo caso a concretizzarsi in un risarcimento dopo mesi di denunce. La vicenda segna un precedente preciso: gli insulti online possono tradursi in conseguenze economiche reali.

Dalla denuncia pubblica alle prime conseguenze concrete

Il punto di partenza è il 4 novembre 2025, quando Silvia Salis decide di portare il tema direttamente in consiglio comunale. In quell’occasione denuncia apertamente il livello degli attacchi ricevuti online, arrivando a citare esplicitamente gli insulti sessisti che le venivano rivolti. La sindaca sceglie una linea chiara: procedere per vie legali contro chi utilizza linguaggio violento e degradante. A distanza di sei mesi, arriva il primo risultato concreto.

“Chi mi ha insultata pagherà”: il messaggio della sindaca

L’annuncio del risarcimento arriva direttamente dai social della sindaca, attraverso un video. Il messaggio è diretto: chi utilizza insulti sessisti dovrà risponderne. Salis chiarisce che si tratta solo del primo caso. Le querele avviate sono numerose e altre potrebbero chiudersi con esiti simili. L’obiettivo è stabilire un principio: l’odio online non è impunito.

I soldi ai centri antiviolenza: la scelta simbolica

I 5mila euro saranno destinati a tre realtà attive sul territorio: il centro antiviolenza Mascherona, l’associazione Per Non Subire Violenza e Casa Pandora Margherita Ferro. Una decisione che trasforma un episodio di odio in un contributo concreto: le parole violente diventano, di fatto, risorse per chi lavora ogni giorno contro la violenza di genere.

Non è un caso isolato: le denunce aumentano

A gennaio 2026, la consigliera Avs Francesca Ghio annuncia di aver querelato 60 haters per commenti offensivi sui social. Ad aprile, l’assessora Rita Bruzzone denuncia minacce ricevute online dopo aver promosso progetti di educazione affettiva e sessuale nelle scuole.

Episodi diversi, ma con una matrice comune: l’aggressività verbale rivolta soprattutto a donne con ruoli pubblici. Non è la prima volta che accade a Genova. Già durante la giunta Doria, l’assessora Isabella Lanzone aveva intrapreso azioni legali simili ottenendo risarcimenti.

Insulti sessisti e delegittimazione: il meccanismo ricorrente

Salis nel video messaggio insiste su un punto preciso: gli attacchi rivolti alle donne seguono dinamiche diverse rispetto a quelli indirizzati agli uomini. Non si contesta la funzione pubblica, ma l’aspetto, le scelte personali, l’identità, e il linguaggio cambia registro: un uomo viene insultato per ciò che fa, una donna per ciò che è o rappresenta. Termini come “Barbie” o insulti sessuali vengono utilizzati per delegittimare, ridurre, spingere al silenzio.

Secondo la sindaca, questo schema è alimentato sia da uomini sia da donne e produce un effetto preciso: scoraggiare la partecipazione femminile nella vita pubblica. E con le altre querele già avviate, è probabile che questo episodio non resti isolato. Il messaggio è chiaro e replicabile: l’anonimato percepito online non protegge dalle conseguenze.