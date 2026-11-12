Un momento di imbarazzo durante le celebrazioni del Veterans Day negli Stati Uniti. Pete Hegseth, segretario alla Difesa americano, è stato richiamato da un soldato mentre si trovava insieme alla moglie e ad alcuni collaboratori davanti alla Tomba del Milite Ignoto, nel cimitero nazionale di Arlington, in Virginia. L’episodio è stato ripreso in un video diventato rapidamente oggetto di attenzione mediatica. Dopo una cerimonia commemorativa alla quale hanno partecipato anche il presidente Donald Trump e il vicepresidente JD Vance, il gruppo si è fermato per scattare alcune fotografie sui gradini del memoriale. Poco dopo, mentre i presenti si allontanavano, si è sentita una risata e la guardia ha pronunciato ad alta voce un richiamo rivolto ai visitatori. Un intervento necessario per ricordare le regole di comportamento in un luogo considerato tra i più solenni degli Stati Uniti.

Cosa ha gridato il soldato contro Pete Hegseth

La scena si è verificata mercoledì 11 novembre 2026, durante le celebrazioni del Veterans Day, la giornata nazionale dedicata ai veterani delle forze armate statunitensi. Hegseth si trovava al cimitero nazionale di Arlington insieme alla moglie Jennifer Rauchet e ad alcuni membri del suo staff, tra cui il capo di gabinetto Ricky Buria, il vice capo di gabinetto Patrick Weaver e la consigliera Tami Radabaugh.

Dopo aver partecipato alla cerimonia commemorativa e aver scattato alcune fotografie davanti alla Tomba del Milite Ignoto, il gruppo ha iniziato ad allontanarsi. In quel momento si è sentita una risata e il soldato incaricato di sorvegliare il memoriale è intervenuto immediatamente, richiamando i presenti al rispetto delle norme. “Tutti i visitatori devono mantenere un’atmosfera di silenzio e rispetto in ogni momento”, ha gridato la guardia.

Non è chiaro chi abbia riso e non è stato accertato che fosse proprio Hegseth ad averlo fatto. Il richiamo, infatti, era rivolto al gruppo nel suo insieme. Il segretario alla Difesa si è voltato brevemente verso il militare, continuando poi a salire le scale. Interpellato sulla vicenda, Sean Parnell, portavoce del Pentagono, ha dichiarato che il soldato aveva correttamente e rispettosamente ricordato a tutti l’importanza di mantenere un comportamento appropriato. Ha inoltre ribadito che il segretario e il Dipartimento della Difesa hanno sempre rispettato e continueranno a rispettare il sacrificio dei militari americani.

Perché è stato rimproverato e cosa sapere sulla Tomba al Milite Ignoto

Per comprendere la reazione della guardia bisogna conoscere il significato del luogo in cui si è verificato l’episodio. La Tomba del Milite Ignoto si trova all’interno dell’Arlington National Cemetery ed è uno dei memoriali militari più importanti degli Stati Uniti. Inaugurata l’11 novembre 1921, custodisce le spoglie di un soldato americano non identificato morto durante la Prima guerra mondiale.

Nel 1958 sono stati aggiunti i resti di militari sconosciuti della Seconda guerra mondiale e della guerra di Corea. Il memoriale comprende anche una cripta dedicata ai caduti del Vietnam, rimasta vuota dopo che, nel 1998, le analisi del DNA hanno permesso di identificare i resti come quelli del tenente Michael J. Blassie.

La sorveglianza del monumento è affidata ai militari del 3° Reggimento di fanteria dell’esercito americano, conosciuto come The Old Guard. Dal 1948 i suoi soldati garantiscono la protezione del sito, mentre il servizio di guardia continuativo, giorno e notte, è attivo dal 1937. Anche la marcia delle sentinelle segue regole precise: i 21 passi che compiono davanti alla tomba richiamano il saluto militare con 21 colpi di cannone, la più alta forma di onore.

Il silenzio e il rispetto richiesti ai visitatori non sono quindi semplici formalità, ma parte integrante del significato del memoriale. Come spiegato da rappresentanti dell’esercito americano, le sentinelle intervengono regolarmente quando il comportamento del pubblico disturba la solennità del luogo. Il richiamo rivolto al gruppo di Hegseth rientra proprio in questo compito, che i militari svolgono indipendentemente dall’identità dei visitatori.

Video tratto da: IPA/KameraOne