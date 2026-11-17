Hanno dell’incredibile le immagini di una ‘corsa’ in autobus davvero particolare che arrivano da Detroit: le riprese delle telecamere di sorveglianza all’interno del veicolo mostrano infatti l’autista che accosta a una fermata dove due uomini attendono insieme ai loro cavalli già sellati.
L’autista abbassa la rampa metallica in corrispondenza dell’ingresso anteriore, consentendo agli uomini di far salire a bordo gli animali. I due cavalieri guidano con attenzione i loro cavalli lungo il corridoio del mezzo, sotto lo sguardo incredulo dei passeggeri e, poco dopo, escono dalle porte posteriori, seguiti con calma dai loro cavalli.
I seguito si è scoperto l’arcano: il proprietario degli animali, Jordan Williams, co-fondatore di “Urban City Cowboys”, ha spiegato di aver partecipato a un’iniziativa di raccolta fondi, durante la quale ha offerto ai bambini la possibilità di fare un giro a cavallo.
Ha aggiunto di aver voluto, con questo gesto, accendere i riflettori sui cowboy neri e sulla loro presenza all’interno della comunità di Detroit.
Video tratto da: IPA / KameraOne