I cuccioli dell'orsa Amarena stanno bene: le tenere immagini

Stanno bene i due cuccioli dell’orsa Amarena, uno dei simboli del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, uccisa ad agosto.

In un video, realizzato dal Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e dal Nucleo Forestale dei Carabinieri, si vedono i due giovani orsi nutrirsi in vista del letargo invernale, mostrando vivacità e buona salute.

“Realizzare questo video, chiarissimo nella sua bellezza, come potete immaginare, non è stato facile, soprattutto perché l’attenzione è quella di evitare ogni tipo di disturbo – si legge in una nota del Parco – La presenza umana continua, intorno agli orsi, favorisce l’abituazione, processo che provoca nel tempo una graduale riduzione di una risposta ad un determinato stimolo e quindi l’animale impara che non ci sono conseguenze negative a stare vicino agli uomini, con le drammatiche conseguenze che conosciamo!”

Video tratto da: Facebook / Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise