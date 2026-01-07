VIDEO
NOTIZIE 07 GENNAIO 2026

I delfini scoprono la neve: il video è uno spasso e diventa virale

Nelle ultime ore è diventato virale un emozionante video che ritrae i delfini della laguna di Dolphins World ad Oltremare 2.0 di Riccione mentre osservano affascinati e divertiti i fiocchi di neve che cadono intorno a loro.

Al di là della bellezza delle immagini, il video offre uno spunto di riflessione scientifica sulla natura dei tursiopi (Tursiops truncatus). Questi cetacei sono noti per la loro spiccata curiosità, un tratto evolutivo fondamentale che permette loro di esplorare l’ambiente e interagire con i cospecifici e con chi considerano ormai parte del loro gruppo sociale.

La laguna di Oltremare 2.0 è una delle più grandi e moderne d’Europa ed è stata proprio la struttura a divulgare le immagini anche con l’intenzione- dicono in un comunicato – di far conoscere il loro impegno per mantenere gli animali ospitati nelle migliori condizioni possibili.

