VIDEO
Cerca video
VIRALI 02 SETTEMBRE 2026

I due cani si guardano: poi accade l'imprevedibile

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Come si suol dire spesso dei cani: ‘sembra che gli manchi solo la parola’. L’adagio si adatta perfettamente anche a questo curioso video nel quale due cani, con un semplice sguardo si scambiano improvvisamente i loro snack, per poi continuare a masticare tranquillamente…

Il video, girato a Guandgdon, in Cina, è immediatamente diventato virale sul web, accompagnato dai commenti più disparati, compresi quelli che hanno tirato in ballo una sorta di comunicazione telepaticata i due cani.

Video tratto da: IPA / KameraOne

ANIMALI VIRGILIOYT
I due cani si guardano: poi accade l'imprevedibile
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi