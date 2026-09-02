Come si suol dire spesso dei cani: ‘sembra che gli manchi solo la parola’. L’adagio si adatta perfettamente anche a questo curioso video nel quale due cani, con un semplice sguardo si scambiano improvvisamente i loro snack, per poi continuare a masticare tranquillamente…
Il video, girato a Guandgdon, in Cina, è immediatamente diventato virale sul web, accompagnato dai commenti più disparati, compresi quelli che hanno tirato in ballo una sorta di comunicazione telepaticata i due cani.
Video tratto da: IPA / KameraOne