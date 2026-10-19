I nuovi tatuaggi sono invisibili: si vedono e spariscono sotto luci differenti

I tatuaggi sono ormai diventati una ‘moda’ sempre più diffusa: a convincere chi ancora non se la sente di usare la sua pelle come una tela su cui dipingere immagini e scritte permanenti, arriva in soccorso una nuova scoperta effettuata da alcuni scienzati, che hanno creato una nuova tipologia di tatuaggi “invisibili” che può essere attivata o disattivata a seconda del tipo di luce a cui viene esposta.

Il tatuaggio dipende dalla luce

Gli ingegneri americani che hanno ideato questi inchiostri multicolori sostengono che, in futuro, potrebbero consentire alle persone di nascondere i propri tatuaggi, ad esempio in occasione di un’importante riunione di lavoro. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista ‘Matter & Light’, sarebbe persino possibile disegnare sulla propria pelle utilizzando un semplice puntatore laser.

“Il tatuaggio è una tecnologia antichissima che, come piattaforma per le innovazioni odierne, rimane ancora in gran parte inesplorata, ha dichiarato il professor Carson Bruns, l’autore principale dello studio e appassionato di tatuaggi tanto da averne diversi, compreso un leone verde sul braccio – Per quanto mi riguarda, amo la ‘body art’ proprio per la sua natura profondamente personale”.

Bruns ha spiegato che i nuovi inchiostri, denominati “PhotoTat”, sono composti da coloranti e da un materiale simile al plexiglass, già ampiamente utilizzato in diverse tecnologie mediche, inclusi i filler dermici.

Per realizzare tali inchiostri, il team di ricerca parte dal polimetilmetacrilato (PMMA), un materiale che viene trasformato in sfere minuscole, simili a granelli di vetro. All’interno di queste sfere, i ricercatori inseriscono speciali coloranti in grado di cambiare tonalità. “Combinando questi colori primari”, spiega il professor Bruns, “siamo in grado di creare immagini a colori”.

Un tatuaggio come un interruttore

In condizioni normali, i coloranti risultano del tutto invisibili all’occhio umano: tuttavia, se esposti a una luce ultravioletta, cambiano colore nel giro di pochi secondi, assumendo tonalità vivaci come il blu, il magenta o il giallo. Sebbene i colori sbiadiscano naturalmente nel corso di alcune ore, è possibile accelerarne la scomparsa esponendoli a una luce LED intensa.

“PhotoTat è come un interruttore: Si attiva con la luce ultravioletta, ma è possibile disattivarlo quando, ad esempio, si va a trovare la nonna”, ha scherzato il professor Bruns.

Per il momento, PhotoTat non sarà disponibile nei centri per tatuaggi; tuttavia, il professor Bruns e i suoi colleghi contano di perfezionare ulteriormente la tecnologia nei prossimi anni, rendendo questi inchiostri accessibili agli appassionati di body art.

Non solo estetica: le applicazioni in ambito medicho

Oltre all’aspetto estetico, il professor Bruns ipotizza anche applicazioni pratiche per questa tecnologia: ad esempio, molte persone che si sottopongono a radioterapia per il trattamento di un tumore devono ricevere piccoli tatuaggi sul corpo, che servono ai medici per orientare i fasci di radiazioni e tali segni possono lasciare cicatrici, sia fisiche che psicologiche.

“Non sono belli da vedere e diventano un promemoria permanente di un’esperienza traumatica – ha sottolineato Burns -Grazie a PhotoTat, potremmo trasformare un tatuaggio medico, subito per necessità, in qualcosa che risulti visibile al medico solo durante la visita in clinica, per poi tornare invisibile per tutto il resto del tempo”.

L’incognita sulla sicurezza

Al momento, non è statao ancora chiarito se tali inchiostri siano sicuri per l’uomo, anche se il professor Bruns li ha testati su se stesso: sulla gamba, il docente ha il contorno nero di alcune squame di pesce, che ha riempito proprio con gli inchiostri PhotoTat. Sottoponendole a una fonte luminosa, può far assumere alle squame colorazioni diverse – rosso, arancione, blu e altre ancora – descrivendole quasi come “magiche squame da sirena”.

“Esiste uno stigma, sia in ambito scientifico che in molte culture, nei confronti della body art e sono orgoglioso di contribuire a superare questo pregiudizio”, ha concluso Burns.

Video tratto da: IPA / KameraOne