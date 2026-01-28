Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non sono ancora iniziate, ma una polemica internazionale è già esplosa. Al centro del dibattito c’è la presenza di agenti dell’ICE, l’Immigration and Customs Enforcement statunitense, all’interno del dispositivo di sicurezza americano. L’agenzia è finita sotto i riflettori per accuse legate a metodi aggressivi e violazioni dei diritti umani, con critiche che hanno superato i confini degli Stati Uniti. Quando si è diffusa la notizia che alcuni suoi rappresentanti sarebbero arrivati in Italia per l’evento olimpico, sono scattate proteste e interrogativi.

Cosa ci fa l’ICE alle Olimpiadi invernali

Secondo quanto chiarito dal Viminale, a Milano-Cortina non arriveranno agenti operativi impegnati nelle attività di controllo dell’immigrazione negli Stati Uniti. Non si tratterà quindi di membri della divisione Enforcement and Removal Operations (ERO), il braccio che negli USA si occupa di arresti, detenzioni e deportazioni. I circa dieci rappresentanti previsti dovrebbero invece appartenere alla Homeland Security Investigations (HSI), la componente investigativa dell’ICE.

La differenza non è solo formale. Gli agenti HSI presenti in Italia non avranno poteri di polizia sul territorio nazionale. Non pattuglieranno le strade, non effettueranno controlli e non prenderanno parte ad arresti. Opereranno esclusivamente all’interno di un centro di coordinamento che sarà ospitato nel consolato statunitense a Milano. Il loro compito sarà di supporto e raccordo con i servizi diplomatici e di intelligence americani, in particolare per quanto riguarda la sicurezza della delegazione USA.

Un altro punto chiarito riguarda la catena di comando: ogni attività operativa sul territorio italiano resterà sotto l’esclusiva responsabilità delle autorità italiane. Questo significa che polizia, carabinieri e forze dell’ordine locali manterranno il pieno controllo della sicurezza durante le Olimpiadi invernali. Gli agenti dell’ICE, in sostanza, avranno un ruolo di collegamento e coordinamento, non di intervento diretto.

Resta però il tema dell’impatto simbolico. La presenza dell’ICE a Milano-Cortina 2026 rischia di alimentare tensioni e proteste, con possibili ricadute sull’immagine dell’evento. Per molti osservatori, la questione non è solo tecnica ma anche politica e reputazionale, e richiederà una gestione attenta per evitare che la sicurezza oscuri i valori olimpici.

Quali sono le divisioni che compongono l’ICE e di cosa si occupano

Per capire meglio è utile ricordare come è strutturata questa divisione federale. L’ICE è un’agenzia che fa capo al Dipartimento della Sicurezza Nazionale (DHS) degli Stati Uniti ed è articolata in diverse divisioni, ciascuna con funzioni specifiche.

La più nota è la Enforcement and Removal Operations (ERO). È il ramo che si occupa dell’identificazione, dell’arresto e della rimozione delle persone che non hanno titolo per restare negli Stati Uniti. Gestisce le operazioni di enforcement dell’immigrazione, compresi i centri di detenzione e le deportazioni. È proprio questa divisione ad aver attirato le maggiori critiche a livello internazionale per i gravi metodi adottati in alcune operazioni.

C’è poi la Homeland Security Investigations (HSI), il settore investigativo. HSI conduce indagini su crimini transnazionali, traffico di esseri umani, narcotraffico, violazioni doganali e altre attività che possono minacciare la sicurezza nazionale. In Italia sono presenti da anni presso l’ambasciata americana a Roma, dove svolgono funzioni di collegamento.

Accanto a queste due grandi aree operative esistono anche divisioni meno visibili ma centrali per il funzionamento dell’agenzia. La Management and Administration si occupa della gestione interna, dalla pianificazione strategica alle risorse umane. L’Office of the Principal Legal Advisor (OPLA), invece, fornisce supporto legale e rappresenta l’ICE nei procedimenti giudiziari, garantendo che le attività dell’agenzia siano conformi alla normativa federale.