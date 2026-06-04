Ida Di Filippo è la più nota agente immobiliare d’Italia grazie alla sua presenza in diversi programmi tv. Esperta d’immobili, si è fatta amare dal pubblico per la sua spontaneità e il tono verace che le ha fatto conquistare un ampio seguito anche sui social. Legata a un uomo lontano dal mondo dello spettacolo, nel 2026 la coppia corona il sogno d’amore con il matrimonio.

Chi è Ida Di Filippo

Ida Di Filippo è nata nel 1982 a Siano, in provincia di Salerno. Campana doc, ha iniziato a lavorare gestendo un’attività di bigiotteria con la sorella.

Successivamente si è trasferita a Milano per intraprendere la carriera immobiliare. Nel 2023 è arrivata la notorietà quando è entrata nel cast di Casa a Prima Vista insieme a Gianluca Torre e Mariana D’Amico, curando la sezione milanese del programma.

La sua spontaneità e il tono verace campano le hanno permesso di conquistare il pubblico televisivo e di avere un seguito rilevante sui social. Il suo carisma e la comunicazione diretta, sono un marchio riconoscibile anche nei contenuti che pubblica su Instagram e TikTok per mostrare il dietro le quinte del programma e momenti della sua vita quotidiana.

Tra le curiosità, Ida Di Filippo è grande tifosa del Napoli Calcio. Oltre a Casa a Prima Vista ha condotto Turisti per Case insieme a Tommaso Zorzi e Gianluca Torre.

Riguardo alla sua vita privata, l’agente immobiliare è legata da oltre dieci anni a Pietro Albano, infermiere all’Ospedale Niguarda di Milano. La coppia si è conosciuta su Facebook e vive insieme nel capoluogo lombardo.

Nel 2025 il compagno le ha chiesto la mano con una proposta romantica davanti ai Faraglioni di Capri, condivisa da Ida sui social. A settembre 2026 i due convolano a nozze nella chiesa del suo paese natale.

Chi è Pietro Albano, il futuro marito di Ida Di Filippo

Pietro Albano è nato nel 1990 ed è un infermiere lontano dal mondo dello spettacolo. È legato a Ida Di Filippo dal 2014 e anche lui è originario del Sud Italia. Proprio per seguire il compagno, Ida si sarebbe trasferita al Nord.

In un’intervista la donna ha raccontato: “Stavamo insieme da un anno e mezzo e ho dovuto decidere se lasciare tutto e seguirlo a Milano”. Una scommessa vinta su tutti i fronti: la carriera televisiva è arrivata anche grazie a quel trasferimento, e l’amore non ha fatto che crescere.

Molto riservato, di Pietro si sa poco. Dai social trapela una vita fatta di viaggi, vacanze, serate in locali esclusivi in un profilo e con un grande senso dell’organizzazione.

Nel 2025 l’uomo ha fatto una romanticissima proposta di matrimonio a Ida. I due erano in barca a Capri e lui ha riproposto la scena del Titanic con le braccia aperte. Mentre Ida si sporgeva verso il mare, lui ha tirato fuori dalla tasca l’anello. Quando lei si è voltata, lo ha trovato inginocchiato a chiederle di sposarlo.

Al matrimonio a settembre 2026 sono attesi circa 200 invitati, tra cui, ovviamente, anche Gianluca Torre e Mariana D’Amico, colleghi e amici stretti di Ida nel programma, che sembra avranno un ruolo molto speciale.