Il 5 luglio a New York, la sedicenne Khloe Todd ha ripreso un video mentre un idrovolante Kodiak 100 effettuava un brusco ammaraggio nell’East River. Stupore a bordo e tanta paura prima dell’arrivo della polizia di New York (NYPD) che ha portato in salvo le otto persone a bordo.

Il brusco ammaraggio nell’East River

Il 5 luglio un idrovolante ha effettuato un ammaraggio turbolento nell’East River di New York, allarmando i presenti e causando due feriti lievi, secondo quanto riferito dalle autorità cittadine. L’idrovolante, con a bordo otto persone, ha compiuto la manovra intorno a mezzogiorno, secondo i vigili del fuoco di New York. Il velivolo è rimasto in posizione verticale ed è stato rimorchiato fino al molo.

Le immagini, riprese da Khloe Todd, un’adolescente che era a bordo del velivolo, diffuse sui social media, mostrano l’aereo bianco che sembra inclinarsi su un fianco, con l’estremità dell’ala sinistra immersa nell’acqua, mentre un elicottero sorvola la zona.

L’emittente locale WABC ha riferito che due passeggeri hanno ricevuto cure per ferite lievi. Immagini successive delle bodycam della polizia di New York (NYPD) hanno poi mostrato gli agenti dell’Unità Portuale (Harbor Unit) mentre soccorrevano le otto persone a bordo.

I passeggeri sotto shock

Una delle passeggere, la settantacinquenne Ada Todd, avrebbe riferito all’emittente, parlando dall’ospedale, di essere “sotto shock e di provare molto dolore, ma di essere felice di essere viva“.

In una nota pubblicata su X, la Federal Aviation Administration (FAA) ha reso noto che l’idrovolante coinvolto nell’ammaraggio di domenica era un Kodiak 100. La manovra eseguita dal pilota ha causato la “rottura di un montante” e, secondo quanto riferito dalla FAA, “il controllo del traffico aereo non stava fornendo assistenza al velivolo”.

Nel frattempo, CBS News ha diffuso la registrazione di una comunicazione radio avvenuta quando un elicottero della polizia di New York è intervenuto in seguito all’ammaraggio dell’idrovolante nel fiume. “Mayday, mayday, mayday: abbiamo un aereo precipitato in acqua”, si sente dire dal pilota nella registrazione. “Abbiamo un aereo precipitato in acqua”. La FAA ha dichiarato di aver avviato un’indagine sull’accaduto.

L’emittente WABC ha fatto riferimento ad alcune notizie secondo cui l’idrovolante proveniva da East Hampton, località di Long Island.

Un idrovolante è un velivolo adatto a effettuare decolli e ammaraggi su superfici d’acqua libere o in strutture apposite denominate idroscali o idroporti. Il Kodiak 100 da 10 posti che si è ribaltato sull’East River era decollato da East Hampton intorno alle 11:15 ed era diretto alla base di Skyport, situata all’altezza della East 23rd Street a Manhattan.

Fortunatamente i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale sono scattati immediatamente. Nel giro di novanta secondi, diverse imbarcazioni di salvataggio hanno raggiunto l’idrovolante e hanno tratto in salvo i sei passeggeri, il pilota e un membro dell’equipaggio. Alcune delle persone a bordo erano riuscite a mettersi in sicurezza arrampicandosi sul galleggiante opposto a quello danneggiato. I passeggeri avrebbero acquistato i biglietti tramite Blade, una società di voli charter.

Video: KameraOne/Khloe Todd/NYPD