Il bambino del Bangladesh che sogna di diventare Messi

Sarà davvero lui il nuovo Messi? Arrivano dal piccolo villaggio di Sare Panchani, in Bangladesh, le immagini del piccolo Sohan, di sette anni, mentre mette in mostra le sue eccezionali doti calcistiche.

Le performance di Sohan hanno attirato progressivamente le attenzione dei passanti, che si sono subito radunati per riprendere la sua straordinaria esibizione, fino a diffondere la sua fama nei villaggi vicini e anche sul web, complici i video girati dai presenti.

Dal canto suo, Sohan ammira Lionel Messi e sogna di diventare un calciatore come lui; segue le partite di Messi in televisione e sui dispositivi mobili. Finora è il padre, un meccanico di bicicletta, che lo allena ogni giorno dopo la preghiera del Fajr.

Poiché nel villaggio non esiste un campo sportivo dedicato, Sohan si esercita nel cortile di casa e sulla strada davanti all’officina di biciclette del padre.

Intanto, Md Shamsuzzaman Dollar, ex segretario generale dell’associazione sportiva dell’upazila di Matlab Uttar ed egli stesso giocatore di cricket, ha elogiato il talento del bambino, sottolineando la necessità di un allenamento adeguato e di un sostegno da parte delle istituzioni. Riuscirà Sohan a coronare il suo sogno ed emulare le gesta del suo idolo?

Video tratto da: IPA / KameraOne