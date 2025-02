Incontro notturno imprevisto nel bosco: un branco di lupi ha incontrato un istrice. Come è andata a finire?

Nel modo più ‘pacifico’ possibile, con i lupi che hanno fatto da ‘bodyguard’ all’istrice, condividendone il percorso nel bosco, probabilmente usato da diverse specie di animali, che, in casi come questo nei quali nessuno è predatore dell’altro (gli istrici sone erbivori e, con i loro aculei, rappresentano un pericolo per i lupi), convivono pacificamente.

Come spiegano gli autori del video, l’Organizzazione no-profit ‘Chi ha paura del buio’, non è peraltro da escludere che, dati i tempi di attivazione della videotrappola, si sia perso il passaggio di altri istrici e che nelle immagini si veda solo l’ultimo del gruppo.

Video tratto da: Chi ha Paura del Lupo / RosaCanina - Uscite in Natura - Daniele Ecotti