Bailey, questo il nome del giovane bassotto, è diventato una star del web grazie al colpo messo a segno contro la sua padrona.

Mentre Brianna, una content creator di Oakdale in Pennsylvania, preparava un video per il suo canale TikTok, Bailey ha agito come un ninja, lasciando la ragazza stupefatta davanti all’accaduto.

Guardate il video con attenzione perché il movimento del bassotto è praticamente impercettibile