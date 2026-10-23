Un ponte è crollato mentre un camion che trasportava un escavatore Poclain lo stava attraversando, facendo precipitare il veicolo nel fiume sottostante. L’incidente è avvenuto nei pressi di Dhapa Bend nell’India settentrionale.

Le immagini mostrano il ponte, lungo circa 12 metri , spezzarsi al centro sotto il peso del camion, provocando la caduta del mezzo nel fiume sottostante. Fortunatamente il guidatore del camion se l’è cavata in ferite lievi.

Le autorità stanno indagando sulle cause del crollo per determinare perché la struttura abbia ceduto proprio durante il transito del veicolo che trasportava l’escavatore ma sicuramente l’episodio solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei ponti e ai rischi legati al passaggio di mezzi pesanti su strutture provvisorie.

Da sottolineare peraltro come sia particolare la tipologia di ponte coinvolto nell’incidente: si tratta infatti di un ponte prefabbricato e modulare, ideato durante la Seconda Guerra Mondiale dall’ingegnere britannico Donald Bailey. Pur essendo stati prodotti anche diverso tempo do0po la fine del conflitto, dopo anni di utilizzo e usura, non è quindi da escludere che la loro resistenza al peso sia drasticamente calata.

Video tratto da: IPA / KameraOne