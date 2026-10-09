Il camion con la gru abbatte il cartello segnaletico: caos in autostrada

Un camion che trasportava un carrello elevatore ha urtato con il braccio della gru un cartello stradale sopraelevato lungo il ponte Kanchanaphisek, vicino a Bangkok. Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano la struttura che si piega e crolla mentre il camion avanza, finendo su alcune auto vicine e ostruendo diverse corsie.

Il cartello ha danneggiato quattro veicoli e bloccato la carreggiata a cinque corsie. Le autorità hanno confermato che non ci sono stati feriti né vittime nell’incidente.

Una distrazione fatale

L’autista del camion, il cinquantenne Prasert Theppradit, ha raccontato di aver sentito un forte rumore mentre guidava e di aver controllato il braccio della gru, finendo però per urtare il cartello stradale. “Guido camion da oltre 35 anni e non mi era mai capitata una cosa del genere. Ho sentito un rumore insolito e ho cercato di accostarmi, ma l’incidente è avvenuto prima che potessi farlo”, ha aggiunto.

La polizia ha fermato Prasert e lo ha accusato di guida imprudente con conseguente danneggiamento di proprietà pubbliche e private, reato punibile con una multa di 1.000 baht.

Il tenente colonnello di polizia Man Mueangin, responsabile del Centro di gestione del traffico della superstrada Kanchanaphisek, ha dichiarato che l’autista non aveva abbassato la gru prima di imboccare il ponte.

“L’autista ci ha riferito di aver caricato della merce sul camion e di averla coperta accuratamente con un telone. Aveva poi spostato la gru prima di allontanarsi dall’area di carico. Tuttavia, la gru è rimasta sollevata – ha spiegato il poliziotto – Arrivato sul posto, il braccio della gru ha agganciato un cartello della superstrada e ha poi colpito altri veicoli che viaggiavano accanto a lui, causando danni”.

I guai stradali della Thailania

La Thailandia registra uno dei peggiori livelli di sicurezza stradale al mondo. I ministri hanno fissato l’obiettivo di ridurre il tasso di mortalità da 32,7 a 12 decessi ogni 100.000 abitanti entro il 2027.

Tuttavia, la mancanza di educazione stradale nelle scuole, unita a esami di guida notoriamente facili, alla mancata applicazione delle norme stradali da parte delle forze dell’ordine e a un cronico sottoinvestimento nelle infrastrutture, sembrano ostacolare tali sforzi.