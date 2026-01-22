VIDEO
Cerca video
VIRALI 22 GENNAIO 2026

Il camionista distrugge il ponte: l'incidente è devastante

Pauroso incidente sull’autostrada federale M-4 “Don” vicino a Kamensk-Shakhtinsky, nel distretto di Kamensky, nella regione di Rostov, in Russia: un camion, che viaggiava improvvidamente con il cassone ribaltabile sollevato, ha colpito un ponte pedonale, facendolo prima tremare e poi crollare su carreggiate e spartitraffico.

Fortunatamente le autorità hanno comunicato che non c’erano pedoni sul ponte al momento della collisione che solo l’autista del camion è rimasto leggermente ferito.

Dopo una prima indagine, la polizia stradale ha invece fatto sapere che l’autista 46enne non ha abbassato il cassone ribaltabile dopo lo scarico e non ha reagito a un segnale di avvertimento che indicava il cassone sollevato.

INCIDENTE
Il camionista distrugge il ponte: l'incidente è devastante
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi