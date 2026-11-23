Un cane ha lasciato i suoi proprietari di stucco, riuscendo a scappare misteriosamente dal giardino recintato dove era stato lascaito insieme ad un altro cucciolo.

La coppia ha iniziato ad accusarsi a vicenda di aver lasciato il cancello aperto, finché le riprese della telecamera di sicurezza domestica non hanno rivelato la vera modalità dell”evasione’: dalle immagini s’è scoperto infatti che il loro cucciolo è semplicemente uno spettacolare arrampicatore.

La fuga del cane ha avuto comunque breve durata: rintracciato, è statao riportato nel giardino. Nuovo tentativo di fuga in vista?

Video tratto da: IPA / KameraOne