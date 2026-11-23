La MV New Mwanza, una grande nave passeggeri e da carico, s’è andata a schiantare fragorosamente sulla famosa “Bismarck Rock” (lo scoglio di Bismarck) sul lago Vittoria, nei pressi di Mwanza.

L’imbarcazione procedeva regolarmente sull’acqua quando, probabilmente per un errore del capitano, ha cambiato rotta e la prua ha impattato contro il gruppo di enormi massi. Al momento dell’urto, una nuvola di polvere e spruzzi d’acqua si è sollevata dagli scogli, suscitando lo sgomento di passeggeri egli osservatori sulla riva.

Pochi istanti dopo, la nave ha fatto marcia indietro allontanandosi dagli scogli, mentre dal suo fumaiolo si levava un denso fumo nero.

La MV New Mwanza è la più grande imbarcazione in servizio sul lago Vittoria, il lago più esteso dell’Africa, che bagna Tanzania, Uganda e Kenya. Secondo le autorità, l’incidente non ha causato feriti né vittime; è stata avviata un’indagine per determinare con precisione le cause e gli eventuali errori che hanno portato la nave a deviare dalla rotta.

Video tratto da: IPA / KameraOne