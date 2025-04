Il Cardinale candidato Papa canta "Imagine" di John Lennon: gaffe?

Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, 68 anni, è tra i candidati più accreditati alla successione di Papa Francesco. Spesso definito il “Bergoglio asiatico” per la sua empatia, vicinanza agli ultimi e spirito riformatore, Tagle ha conquistato grande seguito, anche online, grazie ai suoi interventi carismatici e socialmente impegnati, nonché con video.

In uno di questi, risalente al 2019 e pubblicato su Telegram e You Tube, Tagle si esibisce come cantante riproponendo “Imagine”: uno dei brani più famosi al mondo dell’artista britannico John Lennon.

La canzone è considerato uno degli inni pacifisti più importanti: “Immagina tutte le persone che vivono la vita in pace”. Immagina tutte le persone che condividono tutto il mondo” due dei passaggi del testo.

Peccato che in altri passaggi, Lennon immagini anche situazioni ‘lontane’ dall’ideologia della Chiesa, inneggiando a ‘nessun Paradiso sopra di noi’ e a ‘mondi senza religione’, passaggi che evidentemente devono essere sfuggiti al cardinale ‘candidato’ papa, che peraltro non li canta nella parte messa online del video.

Gaffe in zona Conclave?

Fonte: ANSA / X @lomelisturtles