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VIRALI 28 OTTOBRE 2026

Il castoro più distratto del mondo: la gaffe è tutta da ridere

Redazione Virgilio Video

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Come tra gli esseri umani, anche nel mondo animali, in ogni specie c’è qualche esemplare ‘meno intelligente’ di altri: in questa casistica rientra un simpatico (e magari solo un po’ distratto) castoro del Torius Petting Zoo di Fukuoka, in Giappone.

Il simpatico roditore è stato infatti filmato mentre rosicchia imperterrito un tronco appoggiandosi sulle zampe posteriori: peccato per lui che abbia evidentemente fatto qualche calcolo sbagliato, visto che dopo l’ultimo morso la parte superiore del legno gli casca letteralmente in testa, spingendolo ad un rapido allontanamento.

Letteramente ‘colpito’ dall’accaduto, l’animale si è poi spostato poi tra i frammenti di legno e s’è fermato vicino ad altri pali, annusando il terreno e guardandosi intorno, come stupito di quanto successo

Un addetto dello zoo ha riferito che il castoro non ha riportato ferite nell’incidente e, in seguito, ha ripreso a rosicchiare il legno come niente fosse. Magari stando più attendo alla potenziale direzione di caduta dei tronchi.

Come noto, questi roditori sono dotati di robusti denti anteriori che crescono continuamente per tutta la vita, consentendo loro di rosicchiare il legno.

I castori sfruttano questa loro loro capacità per abbattere alberi, ricavandone nutrimento e materiale per costruire dighe e tane. Inoltre, rosicchiare il legno li aiuta a mantenere i denti adeguatamente usurati.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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