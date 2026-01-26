Il climber Alex Honnold scala il grattacielo Taipei 101 in 'free solo'

L’arrampicatore statunitense Alex Honnold ha scalato il grattacielo Taipei 101, uno degli edifici più alti del mondo.

Incitato dai moltissimi fan presenti ai piedi dell’edificio, il quarantenne è diventato la prima persona ad arrivare in cima al grattacielo nella capitale di Taiwan in modalità ‘free solo’, ovvero senza corda, imbracatura o rete di sicurezza.

La sfida è stata trasmessa in diretta streaming su Netflix. “Avere il pubblico, vivere l’esperienza completa, avere altre persone intorno, rende tutto un po’ più intenso. Quindi penso che all’inizio mi sentissi un po’ più nervoso nel partire. Poi, man mano che salivo, mi sono rilassato sempre di piu’. Mi sono detto: “Oh, è così divertente”. Ecco perché lo faccio. E’ stato incredibile”. Queste le parole del climber dopo aver compiuto l’impresa.