Il crollo improvviso della pavimentazione 'inghiotte' tre auto

All’improvviso il disastro: in un quartiere di Floresta di Porto Alegre, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul, la pavimentazione ha improvvisamente ceduto ‘inghiottendo’ in una voragine tre macchine parcheggiate nell’area.

Sotto il marciapiede scorre un canale di scolo in cemento, a circa 2,4 metri di profondità, che convoglia un tratto canalizzato di un torrente: il canale è stato coperto da lastre diverso tempo fa e no è ancora chiaro se abbia avuto una parte di colpa nel crollo.

Intanto, il Comune ha fatto iniziare immediatamente lavori di emergenza, con il che canale dovrà essere ricostruito completamente prima che si possa riparare il marciapiede.

Video tratto da: IPA / KameraOne