VIDEO
Cerca video
VIRALI 26 AGOSTO 2026

Il crollo improvviso della pavimentazione 'inghiotte' tre auto

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

All’improvviso il disastro: in un quartiere di Floresta di Porto Alegre, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul, la pavimentazione ha improvvisamente ceduto ‘inghiottendo’ in una voragine tre macchine parcheggiate nell’area.

Sotto il marciapiede scorre un canale di scolo in cemento, a circa 2,4 metri di profondità, che convoglia un tratto canalizzato di un torrente: il canale è stato coperto da lastre diverso tempo fa e no è ancora chiaro se abbia avuto una parte di colpa nel crollo.

Intanto, il Comune ha fatto iniziare immediatamente lavori di emergenza, con il che canale dovrà essere ricostruito completamente prima che si possa riparare il marciapiede.

Video tratto da: IPA / KameraOne

INCIDENTE VIRGILIOYT
Il crollo improvviso della pavimentazione 'inghiotte' tre auto
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi