Il cucciolo vuol giocare sul tapis roulant: l'esito è tutto da ridere

Quando un cane vuol divertirsi con il padrone ma non ha ben chiaro la modalità: ecco come un bulldog francese è stato sbalzato via dopo essere saltato su un tapis roulant in rapido movimento, mentre una famiglia stava provando il nuovo attrezzo a casa.

Tutti pazzi per il tapis roulant (cane compreso)

Tutto è nato mentre Ekaterina Nagaitseva, 37 anni, stava guardando i suoi figli giocare sul tapis roulant che aveva appena acquistato: improvvisamente, incuriosito dalla novità, il suo cane Bari, un bulldog francese di un anno, ha deciso di unirsi a loro.

Il video ha immortalato il momento caotico in cui il figlio di nove anni di Ekaterina ha aumentato la velocità del tapis roulant proprio mentre Bari saltava sul nastro in movimento: il cucciolo è stato immediatamente scaraventato giù dal tapis roulant.

Repetita (non) juvant

Tuttavia, bani non si è arreso ed è risalito sulla pedana. Il suo secondo tentativo ha però causato ancora più caos: il cane ha fatto inciampare il figlio di Ekaterina, facendolo cadere in avanti mentre il tapis roulant continuava a muoversi.

“Per fortuna nessuno si è fatto male. Mio figlio è riuscito a tenersi forte mentre mio marito correva a spegnere il tapis roulant – ha raccontato Ekaterina – È rimasto un po’ sconvolto per un attimo, ma in generale tutti stavano bene. È successo tutto in modo inaspettato e spontaneo, il che ha reso il momento ancora più reale e divertente.”

Video tratto da: IPA / KameraOne