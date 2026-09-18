Il detenuto in catene tenta una fuga disperata dopo la sentenza

Un detenuto ammanettato si è liberato e ha aggredito un agente subito dopo la pronuncia della sentenza nel tribunale di Lisbon, nell’Ohio, cercando poi la fuga. Fuga che è quasi riuscita: dopo aver evitato l’intervento di diversi agenti, ferendone due, l’uomo è stato fermato davanti all’uscita con taser da un poliziotto.

Con ogni probabilità, il detenuto dovrà ora tornare davanti al giudice: il tentativo di fuga, con ferimento di due agenti, farà infatti aumentare la sua pena.

Video tratto da: IPA / KameraOne