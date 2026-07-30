Il drone vola sulla montagna: all'improvviso su di lui piomba il gufo

Arrivano dalla Croazia le spettacolari immagini di un drone che, mentre riprendeva un tratto montano, è diventato improvvisamente la preda di un gufo reale euroasiatico.
Il rapace è piombato sul drone, probabilmente scambiandolo per una delle sue prede, afferrandolo in volo, per poi abbandonarlo dopo essersi reso conto di aver preso un oggetto ‘non commestibile’.
In compenso il drone, caduto su una zona rocciosa, ha riportato pochi danni ed è stato così possibile recuperare lo spettacolare video dell’assalto del gufo.
Video tratto da: IPA / KameraOne / Yury Sakharchuk