Il duello che non ti aspetti: la mantide religiosa sfida il gatto

Un duello assolutamente imprevedibile e dall’esito ancor più sorprendente: una piccola mantide religiosa ha sfidato un gatto, uscendo vincitrice dalla sfida.

Tutto è nato quando un grosso gatto arancione ha adocchiato l’insetto all’interno di un parco giochi: l’insetto ha immediatamente una posizione ‘aggressiva’, sollevando le zampe anteriori e oscillando da una parte all’altra come se fosse pronta a battersi con il gatto.

Alla fine, non si capisce se sorpreso o annoiato dall’esibizione dell’insetto rivale, il gatto ha deciso di allontanarsi mentre la mantide ha continuato a ‘restare in posizione difensiva fino a quando il felino non ha più costituito una minaccia.

L’insolito duello è stato ripreso e pubblicato in rete dall’utente @StinkyLittleDang, diventando immediatamente virale.

Video tratto da: IPA / KameraOne