Uno spettacolo in slow motion: arrivano dal Parco Nazionale di Tadoba, in India, le splendide immagini in ralenti del duello al tramonto tra due splendide tigri.

A riprendere il video, Amit H Teckchandani, 43 anni, di Mumbai: “Quando questi cuccioli sono finalmente apparsi, giocando spensierati, il tempo si è fermato”, il commento del turista.

Video tratto da: IPA / CatersNews