Il duello tra il gatto e il serpente è ipnotico

Un gatto impavido e un serpente verde smeraldo si sono affrontati su un sentiero di montagna: lo straordinario incontro tra i due animali selvatici è stato ripreso sul monte Qingcheng a Chengdu, nella provincia del Sichuan, in Cina.
Il video mostra un gatto tigrato accovacciato a terra, con gli occhi fissi su un serpente verde smeraldo arrotolato: il serpente alza la testa e rimane strettamente arrotolato, pronto a difendersi mentre il gatto si avvicina cautamente.
Dopo diversi minuti di standoff, il gatto ha abbandonato la sfida, evidentemente ‘annoiato’, come ogni gatto che si rispetti. Difficile, vista la distanza dalla videocamera, capire se il serpente verde fosse o meno velenoso, visto che in Cina se ne possono trovare di entrambe le tipologie fisicamente simili tra loro.
Video tratto da: IPA / KameraOne