Il fantasma dell'Amazzonia: telecamera svela il mistero del cane dalle orecchie corte

Gli scienziati hanno trascorso quasi 25 anni a raccogliere dati sul cane dalle orecchie corte, uno dei carnivori più sfuggenti del Sud America e considerato una sorta di ‘fantasma dell’Amazzonia‘: ecco le immagini di un rarissimo avvistamento.
La specie presenta un pelo scuro, orecchie piccole e dita dei piedi parzialmente fuse. Sorprendentemente comune per essere un ‘fantasma’ – è più diffuso dei giaguari nella regione -, la sua sopravvivenza dipende interamente dal mantenimento della foresta pluviale amazzonica.
Video tratto da: IPA / KameraOne