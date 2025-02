Un fiume nella provincia argentina di Buenos Aires è diventato di un rosso intenso, causando preoccupazione tra i residenti che affermano che ciò è dovuto all’inquinamento.

“E’ terribile, non devi essere un ispettore per vedere quanto inquinamento soffre il povero fiume Sarandi“, afferma la residente locale Maria Ducomls, che descrive il fiume come se fosse “coperto di sangue”.