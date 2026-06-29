VIDEO
Cerca video
VIRALI 29 GIUGNO 2026

Il folle salvataggio del gatto con l'ombrellone da gelateria

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

I residenti di un quartiere di Istanbul hanno trascorso una mezz’ora di tensione sotto un condominio di sette piani dopo che un gatto di nome Kara Bela era rimasto bloccato sul davanzale di una finestra all’ultimo piano mentre il suo proprietario era assente.

Il negoziante Hamza Ayaz ha notato l’animale in difficoltà e ha afferrato il grande ombrello dal suo congelatore per gelati, con il quale hanno attutito l’atterraggio del gatto, che era caduto dal davanzale: il felino è rimbalzato sul ‘telone improvvisato’ per poi atterrare sul selciato.

La strada è esplosa in un applauso mentre il gatto se l’è cavaa senza un graffio.

ANIMALI GATTO VIRGILIOYT
Il folle salvataggio del gatto con l'ombrellone da gelateria
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi