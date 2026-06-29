Il folle salvataggio del gatto con l'ombrellone da gelateria

I residenti di un quartiere di Istanbul hanno trascorso una mezz’ora di tensione sotto un condominio di sette piani dopo che un gatto di nome Kara Bela era rimasto bloccato sul davanzale di una finestra all’ultimo piano mentre il suo proprietario era assente.

Il negoziante Hamza Ayaz ha notato l’animale in difficoltà e ha afferrato il grande ombrello dal suo congelatore per gelati, con il quale hanno attutito l’atterraggio del gatto, che era caduto dal davanzale: il felino è rimbalzato sul ‘telone improvvisato’ per poi atterrare sul selciato.

La strada è esplosa in un applauso mentre il gatto se l’è cavaa senza un graffio.