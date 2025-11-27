Il fuoco d'artificio innesca un'esplosiva reazione a catena

Tragedia sfiorata in una classica villetta di periferia quando due ragazzi hanno fatto scoppiare un fuoco d’artificio che, improvvisamente, ha preso una direzione imprevedibile rischiando di dare alle fiamme il garage prima e l’intera casa poi.

Tutto è nato quando due ragazzi, uno figlio dei proprietari della casa e l’altro suo cugino, hanno fatto partire un piccolo fuoco d’artificio chiamato “Magic Flying Unlimited”: pur acceso correttamente, il fuoco è volato di lato anziché verso l’alto, finendo nel garage vicino esattamente su una pila di fuochi d’artificio inutilizzati, innescando una reazione a catena esplosiva.

La madre, che si trovava poco lontano, s’è salvata senza problemi mentre il figlio, che aveva provata a tirare fuori una scatola mentre esplodeva, ha riportato delle leggere ustioni e il cugino è stato colpito da alcuni detriti.

Fortunatamente il pronto intervento del padre, un pompiere in pensione, ha scongiurato il peggio: grazie anche alla sua esperienza, l’ex vigile del fuoco ha usato al meglio una pompa poco distante per controllare l’incendio fino all’arrivo dei soccorsi.

Video tratto da: IPA / ViralHog / Raymond Junk Jr