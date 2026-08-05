Il fuoco minaccia la casa: la reazione dell'agricoltore è geniale

Un agricoltore di Kamienna-Kolonia, in Polonia, ha agito con prontezza quando un campo di stoppie ha preso fuoco pericolosamente vicino alla sua abitazione: l’uomo ha sganciato un rimorchio e ha agganciato un erpice a dischi al suo trattore per creare una fascia tagliafuoco attraverso il campo secco.

I vicini si sono dati da fare per aiutare a contenere le fiamme e la reazione tempestiva ha contribuito a proteggere la proprietà vicina dal fuoco che si stava propagando.

Video tratto da: IPA / KameraOne