Il furto col trucco dello zaino: così vi rubano la borsa

Durante un giro di controllo gli agenti della Squadra Mobile di Milano, durante un servizio volto al contrasto dei reati predatori, intorno alle ore 20 in piazza XXIV Maggio, hanno notato e seguito due uomini che camminando a distanza i quali comunicavano tra loro con degli auricolari.

Il furto con la tecnica dello zaino

I due, dopo aver percorso Corso di Porta Ticinese in direzione delle colonne di San Lorenzo, prestando particolare attenzione agli interni dei numerosi locali presenti in zona, sono giunti in piazza Vetra dove, all’angolo con via Cardinal Caprara, si sono posizionati vicino alle vetrate di un ristorante per poi farvi accesso.

Dopo essersi scambiati un cenno d’intesa, il 30enne si è diretto verso la cassa distraendo il personale del locale mentre il 52enne si è avvicinato a un tavolo composto da quattro persone sottraendo, senza farsi notare, la borsa a una donna coprendola con il proprio zaino per poi allontanarsi dal locale seguito dal complice verso piazza Quasimodo, dove è poi stato fermato dalle forze dell’ordine.

Come difendersi dal furto

Ricordiamo di fare sempre attenzione quando ci si siede in un ristorante nel posizionare la borsa in un posto sempre visibile e controllabile, per evitare che, in un movimento di distrazione, i ladri possano approfittarne e rubarla.