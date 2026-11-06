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VIRALI 06 NOVEMBRE 2026

Il gattino provoca: la pazienza del bassotto ha un limite!

Redazione Virgilio Video

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La pazienza ha un limite, anche per un tenero bassotto: una donna di Córdoba, in Argentina, ha filmato il momento in cui il suo gattino Moon, di sette mesi, ha ripetutamente infastidito Bailey, il bassotto di dieci anni della famiglia.

Il piccolo combinaguai continuava a dare zampate al paziente cane anziano con l’intento di provocarlo e spingerlo a giocare. Con tanto di occhi sgranati, Bailey ha resistito fino ad un certo punto. Poi ha perso la pazienza e la sua reazione è tutta da ridere.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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