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VIRALI 17 LUGLIO 2026

Il gatto controlla la vasca da bagno quando arriva la sorpresa

Redazione Virgilio Video

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Quando si pensa che i gatti siano ‘dispettosi’ solo con gli umani si sbaglia: a dimostrarlo, un felino decisamente poco simpatico con un suo presunto ‘amico’.

Scherzo, un micio di due anni, stava camminando sul bordo della vasca da bagno e ispezionando curiosamente l’acqua nella sua casa di Montreal, quando Octave, di sei anni, ha deciso di fargli uno scherzo di cattivo gusto: gli si è avvicinato da dietro e lo ha spinto, facendogli perdere l’equilibrio e facendolo cadere in acqua.

La proprietaria Louise Francoeur è riuscita a immortalare il momento esilarante con la sua videocamera e a caricarlo sui social media, con una didascalia che recitava: “uno dei miei gatti è un antipatico”.

Video tratto da: IPA / CatersNews

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