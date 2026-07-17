Quando si pensa che i gatti siano ‘dispettosi’ solo con gli umani si sbaglia: a dimostrarlo, un felino decisamente poco simpatico con un suo presunto ‘amico’.

Scherzo, un micio di due anni, stava camminando sul bordo della vasca da bagno e ispezionando curiosamente l’acqua nella sua casa di Montreal, quando Octave, di sei anni, ha deciso di fargli uno scherzo di cattivo gusto: gli si è avvicinato da dietro e lo ha spinto, facendogli perdere l’equilibrio e facendolo cadere in acqua.

La proprietaria Louise Francoeur è riuscita a immortalare il momento esilarante con la sua videocamera e a caricarlo sui social media, con una didascalia che recitava: “uno dei miei gatti è un antipatico”.

Video tratto da: IPA / CatersNews