Il gatto incontra la volpe in giardino: il video è uno spasso

Altro che i furfanteschi Gatto e Volpe di Pinocchio: ecco cosa succede in un giardino inglese quando un ‘vero’ gatto incontra una ‘vera’ volpe.

Rissa? Morsi o graffi? Tutt’altro, come racconta l’autrice del video, Laura Barratt di Epson, nel Sussex. “L’altro giorno mi sono affacciata verso il giardino e ho visto il mio gatto di 16 anni che aveva incontrato una volpe – ha raccontato Laura – Si sono guardati per un attimo e poi si sono messi a giocare a nascondino, inseguendosi per tutto il prato!”.

Il risultato? Un video spassoso tutto da guardare.

Video tratto da: IPA / Laura Barratt via ViralHog