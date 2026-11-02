Il gatto sfida la stampante: il duello è tutto da ridere

Le sfide tra gatti e oggetti ‘tecnologici’ sono un classico ben noto a chiunque abbia in casa uno di questi eccezionali felini: nel caso specifico, un micio ha deciso di intraprendere un duello con…una stampante!

Nel filmato, condiviso sui social dall’utente @Xīruò, si vede il gatto che siede su un tavolo, osservando e ascoltando con estrema attenzione la stampante, che emette ritmici ronzii e ticchettii mentre il suo meccanismo di stampa si muove avanti e indietro.

Il felino segue i movimenti della macchina con lo sguardo, apparendo da un lato affascinato dal processo e dall’altro pronto a colpire con la zampa ‘in resta’.

Tuttavia, quando la stampante termina il lavoro ed emette un rumore meccanico più intenso, il gatto, spaventato, balza improvvisamente via in modo assolutamente divertente.

Video tratto da: IPA / KameraOne